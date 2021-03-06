На трасі Київ-Одеса сталася жахлива ДТП за участю копа

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще троє постраждали.
Моторошна смертельна ДТП за участю поліцейського авто сталася на трасі Київ-Одеса. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще троє постраждали.
Як повідомили в пресслужбі поліції Одеської області, унаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку Одеси, і службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius, загинув пасажир Hyundai, водій і ще двоє пасажирів цього автомобіля травмовані.
Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".
ДТП в Україні - про що йшлося раніше:
- У Києві сталася ДТП, унаслідок якої є загиблі та постраждалі. Аварія трапилася на Окружній дорозі, біля заводу Електронмаш. Легкова машина Hyundai вилетіла на тротуар і врізалася в зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди.
- У Києві на Майдані Незалежності джип влетів у натовп людей. Двоє людей загинули. Як повідомив заступник очільник МВС Антон Геращенко, водій позашляховика не впорався з керуванням, оскільки під час руху автомобіля втратив свідомість.
Автор: Адріана Бубновська