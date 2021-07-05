На Троєщині натхненні збірною хлопчики заспівали гімн України / скріншот з відео

У Києві в житловому масиві Троєщина в одному з дворів багатоквартирних будинків маленькі хлопчики настільки вразилися грою збірної України на Євро-2020 перед грою у футбол поклали руку на серце і заспівали національний гімн. Відповідне відео було опубліковано в Facebook.

У коментарях користувачі захоплюються патріотизмом хлопчиків, а також просять Українську асоціацію футболу побудувати їм нормальне поле.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що збірна України на груповому етапі Євро-2020 здобула одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) і Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).