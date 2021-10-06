На українцях тестуватимуть вакцину для США: у Рівному набирають добровольців

Це перший медичний заклад України, який бере участь у проекті / УНІАН

У Рівному тестуватимуть нову вакцину від коронавірусу, яку надалі планують постачати до США. Назву препарату поки не розголошують, але для випробування шукають добровольців.

Головний лікар ЦПМСД "Центральний" Олег Шрам повідомив, в місті шукають бажаючих для участі в клінічних дослідженнях нової вакцини. За це вони отримають плату — 8 тисяч гривень, плюс 1300 гривень транспортних витрат, пише "Рівне Медіа".

Заклад, де тестувати вакцину, вже отримав відповідний сертифікат і ліцензію, затверджену МОЗ, крім того, вже сформована команда з шести осіб, яка буде цим займатися.

Добровольців почали набирати з початку жовтня. Записалися вже близько 100 осіб, але потрібна тисяча добровольців.

Серед основних умов для участі в дослідженні наступні:

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учасники не повинні бути вакцинованими,

не повинні вживати імунодепресанти;

не хворіти на COVID - 19 за останні пів року.

Зазначається, що вікових обмежень для участі в дослідженні немає, але діти й вагітні жінки не можуть брати в ньому участь.

Застрахують життя і здоров'я кожного пацієнта

Добровольці підписують інформовану згоду на клінічні дослідження. При цьому частини добровольців будуть вводити плацебо (помилкові ліки). За кожним пацієнтом протягом року стежитиме медик. Добровольці будуть проходити безкоштовне комплексне обстеження, а також мати право на безкоштовне ПЛР-тестування. Згідно з договором, також застрахують життя і здоров'я кожного пацієнта.

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ЦПМСД "Центральний" - став першим медичним закладом України, який бере участь у цьому проекті. Попередньо також виявили таке бажання Медичні заклади Харкова, Києва, Львова та Луцька.

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