"На українському, курка!": Ніцой накинулася на учасниць Олімпіади в Токіо

Лариса Ніцой висловилася гнівно про олімпійців / Радіо Свобода

Відома мовна активістка Лариса Ніцой облаяла українських спортсменок на Олімпіаді в Токіо, які давали коментар російською мовою.

Ніцой розповіла, що її чоловік включив телевізор, а там наші спортсменки дають коментар російською мовою.

"Ср*нь Господня! Та вони знущаються! Скільки зроблено зауважень! Скільки говорено-переговорено! Скільки вже сказано слів. Скільки пояснено! Якщо їдеш представляти Україну, то уявляй її, курка, українською мовою! Українською! А якщо їдеш представляти себе - то фіг би ти поїхала, бо на ті змагання їдуть не від себе, а від країни!", - емоційно висловила свою думку в Facebook.

На переконання активістки, українські спортсмени ведуть проти неї "психологічну війну".

"Вони що, не чули, що нашу країну, яка їх туди послала, треба представляти мовою країни? Не чули настанови, щоб розмовляли українською? Чули, курва! Але це така їхня психологічна війна з нами. Це так ці курки нас ламають. Воно чуло, що треба говорити українською, але стоїть і стрекоче по-своєму...", - продовжила вона.

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Ніцой також вважає, що спортсменів і тренерів слід штрафувати за виступи російською.

"Де мовний омбудсмен? Чому він не штрафує цих спортсменів? Чому не штрафує тренерів? Чому не штрафує Федерацію спорту? Йому законом наказано штрафувати. Це його посадовий обов'язок - штрафувати. Нарешті, йому зарплату платять, щоб він штрафував! Де він?"- задається питаннями Ніцой.

Скандал із заявою Ніцой на адресу футболіста збірної України Артема Довбика

Форвард Дніпра-1 і національної збірної України Артем Довбик забив переможний гол у ворота Швеції на Євро-2020, внаслідок чого українська збірна вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.

Після гри футболіст прокоментував перемогу команди російською мовою, після чого його розкритикувала Лариса Ніцой. Письменниця назвала Довбика "московитом" і "марсіанином". Також вона попросила сказати гравцеві, що герої України повинні говорити по-українськи.

Після цього журналіст Василь Крутчак розіграв письменницю Ніцой. Зателефонувавши їй по телефону, він представився Довбиком і пообіцяв, що вся команда збірної України буде говорити українською.