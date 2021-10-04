На уроці праці школяреві "заїхали" стільчиком у скроню, вчитель не відреагував

Дитина отримала травму прямо під час уроку / УНІАН

У Новомосковській школі під Дніпром учень 9 класу отримав серйозну травму голови прям на уроці праці. Але на інцидент ніхто з вчителів не відреагував і навіть не відправив хлопця до медпункту. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів, розповіла тітка школяра Тетяна Скляр у Facebook-спільноті БАТЬКИ SOS.

За словами жінки, на уроці праць 9-класники робили стільчики. Один хлопець "по-приколу " вирішив жбурнути сидіння стільчика, як бумеранг, по класу. Але об'єкт потрапив в голову племіннику Тетяни - прямо в область скроні.

"Учитель це побачивши, не надав цьому випадку жодного значення. Швидку ніхто не викликав, до медсестри не відвели", - каже жінка.

Після цього її племінник просидів ще два уроки і написав бабусі, що йому стало зле, нудить і дуже болить голова. Та в свою чергу повідомила класному керівникові, щоб педагог відвела його до медсестри. І лише після звернення родички учня відвели до медика.

"Медсестра проміряла тиск - 145/90 було через два уроки після удару. Його відпустили додому, вдома боліла голова сильно, нудило, штормило, було боляче дивитися по сторонах. Зробили МРТ і були у невролога - струс мозку. Керівництво школи, класний керівник і батьки хлопчика з батьками племінника не зв'язувалися", - написала Тетяна.

Реклама

читайте такожЯк працюватимуть школи в "червоній" зоні і чи буде видаленка: у МОЗ дали відповідь

У коментарях родині постраждалого хлопця радять написати заяву до поліції.

Також потрібно домагатися, щоб керівництво навчального закладу вжило заходів щодо усунення причин і покарало тих, хто діяв не за інструкцією.

Раніше Главред писав про те, що в столиці учень 4 класу приніс до школи невідому суміш і розбризкав на перерві. Як наслідок, 12 учням стало зле - вони скаржилися на нудоту і головний біль.

Дирекція школи терміново вивела клас на вулицю, викликали швидку, рятувальників та поліцію.