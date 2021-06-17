ДТП на Вінничині: п'яний коп з Києва вбив подругу дитинства і покалічив поліцейського

На Вінниччині п'яний коп влаштував смертельну ДТП / Фото dbr.gov.ua

Вночі 14 червня у Вінницькій області сталася смертельна ДТП. Серйозних травм дістали двоє братів-пасажирів. Крім того загинула молода жінка – сиротою залишилася семирічна дитина. За кермом авто був поліцейський, причому рівень алкоголю у нього в крові був перевищений в шість разів.

Відомо, що автомобіль Volkswagen вилетів у кювет і перекинувся. За кермом був старший сержант Роман Шахно, який служить у патрульній поліції Києва. У салоні знаходилися троє пасажирів. Всі вони - уродженці села Нова Прилука, передає Obozrevatel.

28-річна Зоя Глушко загинула на місці ДТП. Один з братів-пасажирів, який також є патрульним поліцейським (служить у м. Хмільник Вінницької області) дістав важку травму – у нього перелом хребта.

32-річний сержант патрульної поліції Києва був затриманий на місці аварії. Його відвезли в наркодиспансер приблизно через 2,5 години після ДТП. Драгер показав 1,33 проміле алкоголю в крові, що перевищує гранично допустиму норму більш ніж у шість разів.

Водій пояснив, що його на дорозі нібито засліпив автомобіль, що їхав назустріч, до того ж в цей час дощило. За його словами, він намагався притиснутися до узбіччя, але в підсумку вилетів у кювет. Також коп визнав, що сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З якою швидкістю їхав автомобіль, поки що невідомо. Патрульний нібито заявив, що було не більше 90 км/год, проте очевидці трагедії кажуть, що розбитий Volkswagen стояв приблизно в 40 метрах від дороги, що може говорити про серйозне перевищення швидкісного режиму.

До слова, 19 років тому старший брат Романа загинув у ДТП, він був пасажиром автівки.

Volkswagen вилетів у кювет і стояв приблизно в 40 метрах від дороги / Фото dbr.gov.ua

Смертельною ДТП займаються слідчі Хмельницького територіального управління ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції.

Попередня кваліфікація злочину - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України).

Патрульному, який сів п'яним за кермо свого автомобіля, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Главред, в Одесі сталася ДТП за участю п'яного поліцейського. 27-річний правоохоронець зніс шлагбаум і збив сімейну пару, яка гуляла з дитиною. Постраждалі госпіталізовані.

Аварія сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі.