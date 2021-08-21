На Вінниччині фермери виростили на полі найбільший тризуб в Україні

На Вінниччині фермери виростили на полі самий Тризуб в Україні / suspilne . media

Під Вінницею, у Гайсинському районі місцеві фермери створили на полі при посіві величезний тризуб завширшки понад 570 метрів (і довжиною понад кілометр) - до Дня Незалежності. Про це повідомляє портал "Суспільне".

Аграрії присвятили гігантську національну символіку 30-й річниці відновлення незалежності України. Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд. Тепер супергерб красується в полі в селі Серединка Гайсинського району.

Зафіксували рекорд представники Національного реєстру рекордів якраз за кілька днів до Дня Незалежності.

"Так наше село хоче привітати всю Вінницьку область зі святом", - зазначила одна з організаторів створення тризуба на полі Людмила Олексюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області фермери виростили спеціальні яблука з тризубом - к 30-річчю з Дня проголошення Україною незалежності.

"Наклейки були зроблені десь тиждень тому, тобто наклеюється на зелену частину яблуко, з часом на сонці запалюється яблуко і під наклейкою залишається зеленим, ось і маємо такий результат", — розповів фермер Руслан Заїка.