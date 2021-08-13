На Вінниччині до Дня Незалежності виростили яблука з тризубами

Яблука з тризубом / скріншот з відео

На Вінниччині фермери виростили спеціальні яблука з тризубом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранка.

Яблука з національним символом виростили фермери Вінницької області. Логотипи наносили за допомогою наклейок. Плоди дозрівали на сонці, а під спеціальними наклейками залишається малюнок.

До 30-ї річниці Незалежності агрономи виростили яблука з національною символікою-тризуби. "Наклейки були зроблені десь тиждень тому, тобто наклеюється на зелену частину яблуко, з часом на сонці запалюється яблуко і під наклейкою залишається зеленим, ось і маємо такий результат", — розповів фермер Руслан Заїка.

Урожай склав близько тонни. Чи будуть вони роздавати такі яблука або продавати їх - фермери поки не говорять.

"Ми то звикли, а іншим людям цікаво. Наприклад, приношу додому яблуко, дитина посміхається, дитина з радістю його з'їсть, тому дуже класна креативна робота", — розповіла працівниця саду Наталія Горбачова.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог, імунолог і генетик Людмила Гончарова розвінчала міфи про яблука і про зелений чай.

За її словами, в яблуках є тривалентне залізо, воно не засвоюється, оскільки занадто велике і не може увійти в клітку,

Зелений чай, за словами Гончарової, занадто сильно стимулює нервову систему, і людина не встигає думати.