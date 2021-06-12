На Волині 13-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима-ґвалтівника

На Волині чоловік зґвалтував свою падчерку

На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку, яка згодом народила від нього дитину.

Як повідомили в п'ятницю, 11 червня, у Волинській обласній прокуратурі, за згвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці.

На такому покаранні наполягали прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури.

"Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину", - розповіли в прокуратурі.

Інформацію про випадок на Волині, згідно з вироком суду, внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої.

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Раніше Главред повідомляв про те, що в Ковелі (Волинська область) раніше неодноразово судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував свою 22-річну сестру.

Прокурори Ковельської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення волинянином зґвалтування – злочин стався восени 2020 року.

Старовижівський районний суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні особи, із якою він перебуває у сімейних відносинах (частина 2 стаття 152 КК України) та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.