На Волині чоловік вийшов з в'язниці за вбивство батька і по-звірячому вбив матір / vl.npu.gov.ua

У селищі міського типу Маневичі (Волинська область) 36-річний чоловік, які відсидів термін за вбивство батька у 2017 році, вбив матір. Про це повідомили співробітники поліції Волинської області.

Повідомлення про виявлення тіла літньої жінки в поліцію надійшло 22 липня. Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, у якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала у власному дворі без ознак життя.

Поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого жителя. Як встановили правоохоронці, 21 липня він повернувся з в'язниці − у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть його батька.

За попередньою версією подій, у нього з матір'ю виник конфлікт, після чого син побив її палицею по голові і тілу, далі витягнув на вулицю, а сам зник. Від отриманих травм жінка померла.

Зловмисника затримали одразу відповідно до статті 208 КПК України. Розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше в Луцьку сталося моторошне подвійне вбивство. На місце події прибули патрульні поліцейські. У квартирі вони виявили тіла двох жінок - 56 і 22 років. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

За версією слідства, своїх колишніх дружину і дочку зарубав 62-річний Василь Пилипюк.