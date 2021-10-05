На Волині п'яні роми побили ветерана АТО: вибачалися, стоячи на колінах

На Волині п'яні Роми побили ветерана АТО / скріншот з відео

На зупинці громадського транспорту в селищі Торчин (Волинська область) кілька п'яних чоловіків ромської національності жорстоко побили ветерана АТО. Відеозапис інциденту був опублікований в Facebook.

"Чоловік чекав на зупинці маршрутку і розмовляв по телефону. Ці "сміливці", будучи в сильному алкогольному сп'янінні, почали до нього приставати. Чоловік попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав тяжкі тілесні ушкодження. На зупинці і біля супермаркету Сім23 було багато людей, які є свідками цього жаху і які, звичайно, стали на захист бідної людини, але "місцевих бійців" миттєво стало багато", — розповіла очевидець інциденту Іванка Улітовська.

За її словами, коли на місце прибули поліцейські і швидка допомога, нападники відразу ж ретирувалися.

"Обурення просто не має меж. Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, або син, або дочка. З чоловіком за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитися, але ця мужня людина, вистояв", — додала жінка.

У понеділок, 4 жовтня, поліцейські у співпраці з громадськістю встановили особи та знайшли чотирьох чоловіків віком 20-25 років, які напали на ветерана АТО.

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Відео з вибаченнями чоловіків опублікував Telegram-канал "Інформаційна сторінка УНСО Волинь".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 30 березня, в цілодобовому магазині АТБ в місті Берегово Закарпатської області п'ять осіб ромської національності спровокували конфлікт з двома чоловіками. Виникла бійка, в результаті якої постраждав 28-річний ветеран АТО.

Медики діагностували у потерпілого перелом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови.