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На Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІ

3 травня 2021, 12:05

Спецагенти РФ припустилися помилки, властивої росіянам, зазначили журналісти.

Журналісти дізналися, що агенти РФ на Закарпатті влаштували провокацію з листівками й прокололися
У місті Берегово російські агенти влаштували провокацію з листівками та прокололися, дізналися журналісти / Скріншот з transkarpatia.net

У місті Берегово Закарпатської області на кількох будинках місцевих жителів поліцейські знайшли наклеєні листівки, в яких були погрози у бік українців угорського походження.

Листівки провокаційного характеру виявлено у неділю, 2 березня (відзначалося Воскресіння Христове), правоохоронці з'ясовують, хто їх розклеїв, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в регіоні.

У Мережі з'явилися фотографії, на яких зняті листівки з погрозами.

Місцеве видання transkarpatia.net написало, що листівки розклеїли російські спецагенти, які "косили" під українських націоналістів, але припустилися характерної для росіян помилки.

У листівках неправильно написано слово "української" – м'який знак поставили не там, і вийшло слово "українЬскої".

За відомостями журналістів, агенти РФ влаштували чергову провокацію, щоб загострити на Закарпатті міжнаціональну ситуацію.

Провокаційна листівка у місті Берегово опубліковано фото

Журналісти дізналися, що агенти Росії в Берегові влаштували провокацію з листівками та прокололися
У Берегові агенти РФ влаштували провокацію з листівками та прокололися, дізналися журналісти / скріншот з transkarpatia.net

Після поширення листівок розпочато провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу – порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності, поєднані з погрозами. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років.

Раніше на Закарпатті було кілька антиугорських провокацій. Зокрема, у лютому 2018 року в Ужгороді підпалили офіс Закарпатського товариства угорської культури.

Пізніше стало відомо, що у скоєнні злочину підозрювали іноземців, які були прихильниками російського президента Володимира Путіна.

Угорщина підтримує та захищає українців угорського походження. ЗМІ вважають, що у загостренні відносин між Україною та Угорщиною зацікавлена Росія.

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