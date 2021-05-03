На Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІ

Спецагенти РФ припустилися помилки, властивої росіянам, зазначили журналісти.
У місті Берегово Закарпатської області на кількох будинках місцевих жителів поліцейські знайшли наклеєні листівки, в яких були погрози у бік українців угорського походження.
Листівки провокаційного характеру виявлено у неділю, 2 березня (відзначалося Воскресіння Христове), правоохоронці з'ясовують, хто їх розклеїв, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в регіоні.
У Мережі з'явилися фотографії, на яких зняті листівки з погрозами.
Місцеве видання transkarpatia.net написало, що листівки розклеїли російські спецагенти, які "косили" під українських націоналістів, але припустилися характерної для росіян помилки.
У листівках неправильно написано слово "української" – м'який знак поставили не там, і вийшло слово "українЬскої".
За відомостями журналістів, агенти РФ влаштували чергову провокацію, щоб загострити на Закарпатті міжнаціональну ситуацію.
Провокаційна листівка у місті Берегово – опубліковано фото
Після поширення листівок розпочато провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу – порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності, поєднані з погрозами. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років.
Раніше на Закарпатті було кілька антиугорських провокацій. Зокрема, у лютому 2018 року в Ужгороді підпалили офіс Закарпатського товариства угорської культури.
Пізніше стало відомо, що у скоєнні злочину підозрювали іноземців, які були прихильниками російського президента Володимира Путіна.
Угорщина підтримує та захищає українців угорського походження. ЗМІ вважають, що у загостренні відносин між Україною та Угорщиною зацікавлена Росія.