На Закарпатті дівчина зістрибнула з даху 9-поверхівки через нещасливе кохання

19-річна дівчина вбила себе через нерозділене кохання / Instagram

У місті Мукачево на Закарпатті 19-річна дівчина скоїла суїцид - вона зістрибнула з даху 9-поверхового будинку і загинула на місці.

Трагедія сталася 18 серпня в мікрорайоні Росвигово. Повідомлення про те, що під житловим будинком виявлено тіло молодої дівчини, правоохоронці отримали близько 14:30 в середу, передає Перший.сом.uа.

За даними ЗМІ, загибла - місцева мешканка Анастасія. Вона працювала майстром манікюру. За кілька годин до самогубства українка запитувала у колишньої одногрупниці, де в місті можна знайти відкритий дах.

Відомо, що дівчина залишила передсмертну записку, а її останнє повідомлення в соцмережі Instagram – вірш про нещасливе кохання.

Знайомі дівчини кажуть, що вона завжди була в гарному настрої, та не розуміють, як Анастасія могла зважитися на суїцид.

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Напередодні своєї загибелі дівчина опублікувала фото в купальнику, зроблене під час відпочинку, і підписала знімок романтичною цитатою: "Якщо ти любиш когось по-справжньому, то просто не помічати інших".

Як повідомляв Главред, у Кривому Розі Дніпропетровської області подружжя пенсіонерів викинулося з четвертого поверху квартири з різницею в кілька хвилин. Загиблі залишили прощальну записку, в якій просили нікого не звинувачувати в їхній смерті.

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