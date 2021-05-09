На Закарпатті схопили агентів РФ, які погрожували труїти угорців

Провокаційна листівка / скріншот із соцмереж

Правоохоронці затримали трьох осіб, підозрюваних у розклеюванні в Берегові Закарпатської області листівок з погрозами українцям угорського походження, повідомив директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

"Затримано 3-х осіб, які обґрунтовано підозрюються в розклеюванні провокаційних листівок на парканах жителів Берегова тиждень тому, в ніч з 2 на 3 травня. Цю інформацію мені підтвердили відразу кілька незалежних одне від одного джерел в різних правоохоронних органах", - розповів Тужанський у Facebook.

За його словами, молодих людей затримали цими вихідними, на підставі статті 161 КК "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Тужанський уточнив, що всі затримані - з Дніпра, а вирахували їх завдяки записам з камер відеоспостереження, яких у Берегові чимало. Також зловмисники використовували автомобіль для пересування та здійснили кілька дзвінків для координації.

Тужанський припустив, що, ймовірніше, "розклейщики" були "найманими дилетантами", і тому тепер "дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з'ясувати, хто замовник, і чи не причетні ці виконавці, або замовники до інших аналогічних недавніх українсько-угорських провокацій (листи і смс з погрозами, відео і т.д.)".

Найближчими днями підозрювані будуть у Закарпатті, де їм оберуть запобіжний захід, і тоді ж оприлюднять більше інформації у справі.

Що кажуть силовики

Трохи згодом у СБУ повідомили, що викрили злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті, ними виявилися троє місцевих жителів, двоє з яких - переселенці з Луганська. І діяли вони на замовлення російських кураторів.

За даними силовиків, троє чоловіків погодилися на підривну діяльність, за яку отримали 500 доларів.

Зазначається, що фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині у місті Берегові Закарпатської області, а щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (в еквіваленті - близько 500 доларів).

Також силовики опублікували портрет молодого Путіна, який знайшли в одного з фігурантів.

Провокації на Закарпатті - про що йшлося раніше: