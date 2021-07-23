УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Закарпатті пасажирський потяг протаранив фуру: багато постраждалих

23 липня 2021, 16:41

На місці аварії працюють правоохоронці та спеціальні служби.

  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця
  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця
  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця
  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця

У селі Рокосово Хустського району Закарпатської області 23 липня пасажирський потяг протаранив вантажівку. На місці ДТП вже працюють слідчі.

Як повідомив директор філії Укрзалізниці Олександр Петровський, постраждали двоє пасажирів поїзда.

"У ДТП потрапив поїзд "Київ-Солотвино", в якому їхали 254 пасажирів. В аварії постраждали двоє пасажирів, їм знадобилася допомога медиків. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колію, чим викликав зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок", — повідомили в Укрзалізниці, передає ТСН.

В результаті аварії постраждали 5 осіб.

Реклама

"Відомо в даний час про трьох постраждалих - це водій вантажівки і двоє пасажирів. Вони госпіталізовані до лікарні", - повідомив офіційний представник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп, передає Укрінформ.

читайте такожПід Києвом сталася аварія на залізниці: з'явився список і час затримки поїздів

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих.

Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино-Київ дизель поїздом буде доставлено на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до столиці України.

На місці аварії працюють правоохоронці та спеціальні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дарницькому районі Києва сталася страшна смертельна ДТП на залізничному переїзді. Товарний потяг на швидкості розчавив ВАЗ. Загинула людина.

ДТП Укрзалізниця пасажирські поїзди
Зараз ви переглядаєте новину «На Закарпатті пасажирський потяг протаранив фуру: багато постраждалих». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Електронна черга в дитячий сад: як вона працює в УкраїніЕлектронна черга в дитячий сад: як вона працює в Україні Прикмети на 24 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Мішина після розставання з Еллертом "рубонула" нову зачіскуМішина після розставання з Еллертом "рубонула" нову зачіску Магнітна буря 21 липня 2021 року: як допомогти судинамМагнітна буря 21 липня 2021 року: як допомогти судинам Арабські туристи масово заполонили українські курорти: в чому причинаАрабські туристи масово заполонили українські курорти: в чому причина

Останні новини

11:35

Отруїлися в'яленою рибою: у Запоріжжі від ботулізму померла жінка, її чоловік - у важкому стані

11:25

Пожежі, вал роботи і табу на відпустку: що обіцяє гороскоп від Влада Росса на серпень-2021

10:55

Олімпіада-2020: українець Коростильов зупинився за крок від медалі

10:47

У США виявили спалах чуми: померла 10-річна дівчинка

10:27

День ветеринара в Україні 2021: дата, цікаві факти про професію

Реклама
10:11

Призначення посла США в Україні: Білий дім найближчими тижнями оголосить кандидатуру

10:10

У моді подовжена піксі - коротка стрижка для жінок після 50 з чудовим ефектом омолодження Фото Відео

09:38

Коронавірус у тварин: учені з'ясували, кого може заразити COVID-19 людина

09:35

У Києві водій не пустив до маршрутки жінку з п'ятьма дітьми з дивним поясненням

08:44

Без спеки і дощів: синоптик спрогнозував на сьогодні відмінну погоду

08:15

Коронавірус в Україні прискорюється: за добу виявлено 745 випадків зараження Відео

07:45

Російський телеекран готує глядача до війни з людожерами-українцями Погляд

07:39

Житель Херсона хотів помиритися з колишньою і застряг у вікні, пробираючись до неї

07:10

Транзит газу через Україну - удар по планах РФ: названа головна проблема Києва після запуску СП-2 Відео

06:30

Що не так із запровадженням іспитів з української мови для чиновників Погляд

06:02

Що означає ім'я Ольга: коли день ангела, риси характеру і сумісність з іншими іменами

05:28

Вотчина Лукашенка і діалог щодо Донбасу: Арестович зробив заяву про величезну помилку України Відео

05:02

День ангела Ольги 2021: привітання, листівки і картинки для рідних і коханих

04:22

Фіналістка Холостяка топлес вразила красою на чуттєвому фото

03:50

Експерт спрогнозував, чи загрожує людству суперштамм коронавірусу

Реклама
03:33

Найпопулярніша українська модель топлес пустотливо показала цициьочки на пляжі

03:02

Складання мовного іспиту буде доказом бажання чиновника працювати на Україну - Ніцой Відео

02:16

Любовний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: флірт, романтика і любовні авантюри

01:37

Кому найбільше загрожує зараження COVID-19 - відповідь лікаря

00:51

Чи корисна кава при профілактиці серцевої аритмії - вчені

00:19

Гороскоп на 24 липня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни і обман другої половинки - кому очікувати

23 липня, п'ятниця
23:58

В Україні стрімко гниє картопля на полях через зливи: що буде з цінами Відео

23:23

У Сочі включили сирени і бушує ураган: річка Дагомис вийшла з берегів і зносить все на своєму шляху Відео

23:02

Україна стрімко мчить до НАТО: Зеленський дав термінове доручення Кабміну, МЗС, СБУ і Міноборони Відео

22:45

Названо недолік кожного знака Зодіаку Відео

22:19

Україна указом Зеленського вдарила санкціями по Криму і "ДНР" у Франції Відео

22:08

До Харкова привезли морозиво з небезпечною отрутою, яке продають у супермаркетах Відео

21:53

Як жити довше: цей сік знижує ризик раку, покращує роботу мозку і подовжує життя Відео

21:37

Україна влаштує битву з СП-2 за транзит газу до Європи: названо головну перевагу української ГТС Відео

21:29

Зеленський запровадив санкції проти найбагатшої жінки Росії Відео

21:13

В Україну повертається пекельна спека і аномальна погода Відео

21:02

У моду на осінь-зиму 2021-2022 входить одяг кольору фуксії, блідої троянди і весняного озера Відео

20:50

Розбещував 12-річну дівчинку: у Києві доцент вузу виявився збоченцем Відео

20:39

Хотіла зробити мелірування: перукарка-самоучка понівечила голову 18-річній дівчині під Рівним

20:23

Російська мова і вода для захопленого Криму: в ЄСПЛ різко відповіли Росії на скаргу проти України Відео

Реклама
19:55

Лікарі лікували коронавірус: на Волині після укусу оводу жінка захворіла небезпечною хворобою Відео

19:52

Світ цинічний і прагматичний, Україні пора подорослішати Погляд

19:48

Удар по Північному потоку-2 і жорсткі гарантії для України: у Зеленського поставили умову Заходу Відео

19:21

Під Рівним після вибуху на хімзаводі з'явилися калюжі рожевого кольору: чи є загроза для людей Відео

19:19

На Буковині 51-річна жінка за кермом авто наїхала на дитину, яка впала з велосипеда

19:00

Раптова магнітна буря 23 липня 2021 року досягне червоної позначки: що робити Відео

18:49

Вчені з'ясували, в якому віці гірше діють COVID-вакцини Відео

18:33

На меткомбінаті Ілліча добудовують аспіраційні установки доменної печі

18:33

Дефіцит газу у Європі: Газпром рубає постачання палива через Україну, щоб прискорити запуск СП-2 Відео

18:13

Прикмети на 24 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти