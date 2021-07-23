На Закарпатті пасажирський потяг протаранив фуру: багато постраждалих

У селі Рокосово Хустського району Закарпатської області 23 липня пасажирський потяг протаранив вантажівку. На місці ДТП вже працюють слідчі.

Як повідомив директор філії Укрзалізниці Олександр Петровський, постраждали двоє пасажирів поїзда.

"У ДТП потрапив поїзд "Київ-Солотвино", в якому їхали 254 пасажирів. В аварії постраждали двоє пасажирів, їм знадобилася допомога медиків. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колію, чим викликав зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок", — повідомили в Укрзалізниці, передає ТСН.

В результаті аварії постраждали 5 осіб.

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"Відомо в даний час про трьох постраждалих - це водій вантажівки і двоє пасажирів. Вони госпіталізовані до лікарні", - повідомив офіційний представник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп, передає Укрінформ.

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Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих.

Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино-Київ дизель поїздом буде доставлено на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до столиці України.

На місці аварії працюють правоохоронці та спеціальні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дарницькому районі Києва сталася страшна смертельна ДТП на залізничному переїзді. Товарний потяг на швидкості розчавив ВАЗ. Загинула людина.