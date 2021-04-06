На Запоріжжі російська тепер не регіональна мова

Російська мова перестала бути регіональною на Запоріжжі / glavcom.ua

У Запорізькій обласній раді повідомили, що на Запоріжжі російську мову офіційно позбавили статусу регіональної.

У Запорізькій області російська втратила статус регіональної за рішенням суду, йдеться на сайті облради.

У повідомленні наголошується, що російську вирішив позбавити статусу регіональної мови Запорізький окружний адміністративний суд.

Суд 24 березня вирішив, що рішення про надання російському статусу регіональної є протиправним.

"…рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу… було подано, тобто з 23.04.2021", – поділилися в облраді.

Рішення суду на своїй сторінці у Facebook прокоментував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області...", – написав він.

Чому в Україні російську визнавали регіональною, та що змінилося

У серпні 2012 року влада Запорізької області прийняла рішення про заходи, спрямовані на використання регіональних мов чи мов меншин, спираючись на закон Про засади державної мовної політики. Цим рішення російська мова отримала статус регіональної.

Закон дозволяв використовувати російську в офіційному діловодстві в областях, в яких не менше 10% населення користувалося цією мовою.

Російська мова була визнана регіональною у низці регіонів України, але ситуація змінилася після початку агресії РФ проти нашої країни у 2014 році.

Наприкінці лютого 2014-го Верховна Рада прийняла проєкт закону, яким визнала закон Про засади державної мовної політики таким, який втратив чинність.

Місцева влада почала відмовлятися від використання російської мови.