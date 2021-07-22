На Запорізьку область обрушився потужний ураган і смерч з торнадо

Смерч атакував Кирилівку / соцмережі

У Запорізькій області в Кирилівці почався сильний шторм з градом і шкальним вітром. Туристи встигли зняти навіть два смерчі, які пронеслися по відомому курорту.

Вихор помітили відразу в декількох місцях.

Спочатку відпочиваючі зняли на камеру невеликий смерч, який з'явився над Азовським морем.

Потім на узбережжі Бірючого острова утворився ще один – більш повітряний вихор. Чорний стовп за хмарами виглядав дуже загрозливо.

Багато туристів, які встигли побачити подібні явища, були шоковані і налякані, проте це не завадило їм відобразити моменти на телефони.

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Смерч - це атмосферний вихор, що виникає в купчасто-дощовій хмарі і поширюється вниз, часто до самої поверхні землі, у вигляді хмарного рукава або хобота діаметром в десятки і сотні метрів.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою Морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.

Також туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці. Азовське море кишить медузами.