На засіданні РНБО можуть запровадити санкції проти Медведчука - ЗМІ

ЗМІ повідомили, що на засіданні РНБО можуть запровадити санкції проти Медведчука / УНІАН

На засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке за ініціативою президента України Володимира Зеленського відбудеться найближчої п'ятниці, 19 лютого, можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які ймовірно пов'язані з народним депутатом від "Опозиційної платформи - за життя" Віктором Медведчуком. Зокрема, проти компанії, яка експлуатує нафтопровід.

Одне з можливих питань - запровадження санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Ця структура експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", її власників пов'язують з Медведчуком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, близьке до РНБО.

За словами джерела, порядку денного засідання досі немає, воно ще на стадії обговорення.

"Обговорюється можливість запровадження санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов'язані з Медведчуком", - уточнило джерело.

Засідання РНБО - про що йшлося раніше: