На засіданні РНБО можуть запровадити санкції проти Медведчука - ЗМІ

РНБО може запровадити санкції проти бізнес-структур, які пов'язані з народним депутатом від "Опозиційної платформи - за життя" Віктором Медведчуком.
На засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке за ініціативою президента України Володимира Зеленського відбудеться найближчої п'ятниці, 19 лютого, можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які ймовірно пов'язані з народним депутатом від "Опозиційної платформи - за життя" Віктором Медведчуком. Зокрема, проти компанії, яка експлуатує нафтопровід.
Одне з можливих питань - запровадження санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Ця структура експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", її власників пов'язують з Медведчуком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, близьке до РНБО.
За словами джерела, порядку денного засідання досі немає, воно ще на стадії обговорення.
"Обговорюється можливість запровадження санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов'язані з Медведчуком", - уточнило джерело.
Засідання РНБО - про що йшлося раніше:
- У п'ятницю, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський ініціював проведення засідання Ради нацбезпеки та оборони (РНБО). Воно заплановане на 19 лютого.
- Президент доручив секретарю РНБО Олексію Данилову підготувати засідання, яке має відбутися у будівлі Офісу президента України.
- "На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказали в РНБО.
- У суботу, 13 лютого, на сайті президента уточнили, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони спробують усунути загрози, вирішення яких відкладалося довгий час.