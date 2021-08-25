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На засіданні ТКГ стався скандал: Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи

25 серпня 2021, 13:36
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Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм.

Прапори, Росія, Україна
Засідання ТКГ зірвалося / УНІАН

Українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі заявила, що Російська Федерація в черговий раз зірвала роботу гуманітарної підгрупи.

Як йдеться у повідомленні ТКГ, менш ніж за добу на переговори знову заявили засуджену за тероризм представницю так званої "ДНР" Майю Пирогову.

Повідомляється, що українська делегація розглядає участь Пирогової як свідому спробу зірвати консультації з урахуванням досвіду блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином.

"Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", - йдеться в заяві.

Як йдеться в заяві, таким чином Росія намагається перекласти відповідальність за послідовний зрив обміну полоненими і розблокування КПВВ.

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"Українська делегація наголошує - ці спроби марні. Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій", - йдеться в заяві.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення нового саміту за участю лідерів нормандського формату. Москва вже отримала план з реалізації Мінських угод, який слід обговорити. Однак Кремль затягує подальше продовження переговорів.

Глава держави Володимир Зеленський також розповів, що в ході свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Джо Байдена взяти участь у переговорах щодо Донбасу. Ідею можна запустити на базі нормандського формату, якщо інші учасники підтримають таку ініціативу.

Дипломат Держдепу Джордж Кент заявив, що в ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі - обов'язок Росії.

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ТКГ переговори щодо Донбасу
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