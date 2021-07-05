На Житомирщині підліток всадив кулю з рушниці в 11-річного друга

Попередньо, зброю без нагляду залишив батько одного з хлопців. І підліткові Ігри швидко обернулися стріляниною і вельми моторошним інцидентом.
На Житомирщині 11-річного хлопчика привезли до лікарні з кульовим пораненням з пневматичної рушниці. Як повідомляють пресслужба Нацполіції Житомирської області, у нього вистрілив 13-річний друг.
Вчора, 4 липня, до Пулинської лікарні з пораненням потрапив 11-річний хлопчик, який гостював у селі Бастова Рудня. Як з'ясувалося, в нього з пневматичної рушниці під час розваг потрапив 13-річний товариш. У постраждалого хлопчика діагностували поранення грудної клітини і надалі прооперували в обласній дитячій лікарні.
Правоохоронці встановили, що 11-річний хлопчик, житель Житомира, перебував у гостях разом з приятелем, 13-річним жителем села Оліївка.
"Підлітки розважалися в домогосподарстві і в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з хлопців. Під час розваг старший з них потрапив у молодшого товариша", — розповіли в поліції.
За фактом поранення дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері, 28 серпня минулого року, в місті Кам'янське Дніпропетровської області 15-річний хлопець показав другу-ровеснику рушницю дядька і випадково вистрілив йому в голову.
Друг "стрілка" отримав смертельне поранення і загинув на місці надзвичайної події.