На Житомирщині пов'язали педофіла, який "зливав" дитяче порно до Мережі

На Житомирщині викрили педофіла / Фото: en.eyeni.ru

Сьогодні місцевому жителю міста Коростишів у Житомирській області оголосили про підозру одразу у кількох кримінальних справах, які пов'язані з розпусними діями щодо неповнолітньої дівчинки. Серед таких - розбещення, створення фото дитячої порнографії, їх зберігання і поширення в Мережі, пише ТСН.

Як повідомили 1 червня в поліції Житомирщини, розпусні дії чоловіка щодо 13-річної дівчинки викрили правоохоронці відділку міграційної поліції та Бердичівського райвідділку поліції.

Під час досудового розслідування було встановлено причетність 48-річного чоловіка до інших злочинів.

Як з'ясувалося, чоловік виготовляв фото порнографічного характеру за участю неповнолітньої, обробляв їх за допомогою комп'ютерної техніки, зберігав і надалі поширював у Мережі.

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Тому поліція оголосила йому про підозру у протиправних діях за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 1 та ч. 3 ст. 301-1 (отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення або інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження) КК України. Досудове розслідування триває. Підозрюваний перебуває під вартою.

За всі скоєні злочини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.