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На Житомирщині п'яний як чіп водій збив 8-річну дитину і втік з місця ДТП

27 травня 2021, 13:59

Водій керував авто без прав, медики борються за життя постраждалої дитини.

Водій авто збив дитину на Житомирщині
ДТП на Житомирщині / zt.npu.gov.ua

В Житомирської області правоохоронці затримали 31-річного водія автомобіля Peugeot 207, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на 8-річного хлопчика та втік з місця події.

ДТП сталася 26 травня близько 18:10 в селищі Хорошів, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відзначається, що житель Хорошева, рухаючись по вулиці селища, скоїв наїзд на дитину, яка йшла по краю дороги. Травмованого хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Медики борються за його життя.

Підкреслюється, що поліцейські встановили особу водія-учасника ДТП та вилучили з його домоволодіння іномарку.

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/ zt.npu.gov.ua

"Відомо, що раніше правоохоронці вже фіксували факт перебування за кермом у стані сп'яніння вказаного чоловіка. Судом він був позбавлений права керування транспортними засобами. Зараз, під час огляду про стан сп'яніння, з'ясувалося, що чоловік теж вживав спиртне (3,08 проміле)", - додали в поліції.

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/ zt.npu.gov.ua

Резонансна ДТП у Вінниці:

  • 24 травня водій не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар, врізалася в паркан і наїхала на 13-річного Андрія Тарасюка.
  • Жінка за кермом авто збила хлопчика, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння-рівень алкоголю в крові в 16 разів перевищував норму.
  • 43-річна жінка затримана і до обрання запобіжного заходу перебуває в слідчому ізоляторі тимчасового утримання.
  • Потерпілий отримав проникаючу черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, у нього є переломи ніг і рук. Хлопчик потрапив до реанімації і був у комі, йому зробили операцію.
ДТП новости Житомира
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