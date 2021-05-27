На Житомирщині п'яний як чіп водій збив 8-річну дитину і втік з місця ДТП

ДТП на Житомирщині / zt.npu.gov.ua

В Житомирської області правоохоронці затримали 31-річного водія автомобіля Peugeot 207, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на 8-річного хлопчика та втік з місця події.

ДТП сталася 26 травня близько 18:10 в селищі Хорошів, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відзначається, що житель Хорошева, рухаючись по вулиці селища, скоїв наїзд на дитину, яка йшла по краю дороги. Травмованого хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Медики борються за його життя.

Підкреслюється, що поліцейські встановили особу водія-учасника ДТП та вилучили з його домоволодіння іномарку.

/ zt.npu.gov.ua

"Відомо, що раніше правоохоронці вже фіксували факт перебування за кермом у стані сп'яніння вказаного чоловіка. Судом він був позбавлений права керування транспортними засобами. Зараз, під час огляду про стан сп'яніння, з'ясувалося, що чоловік теж вживав спиртне (3,08 проміле)", - додали в поліції.

/ zt.npu.gov.ua

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