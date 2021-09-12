На Житомирщині літак зачепився за дерева, постраждав пілот

У Житомирській області розбився літак

У Житомирській області, неподалік від Кмітова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні, пишемісцеве видання Житомир.info.

Згідно із даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час обприскування поля, "кукурузник" зачепився за дерева. Пілота літака госпіталізували до лікарні.

"Пожежі не було, тому техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий", - зазначили рятувальники.

Катастрофа з МН17

Цивільний лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року над окупованою російсько-терористичними військами територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих - 196 осіб – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група 24 травня 2018 року дійшла висновку, згідно з яким до катастрофи літака Boeing 777 причетна Росія. Згідно з версією слідства, авіалайнер був збитий в результаті запуску ракети зенітно-ракетним комплексом Бук, який перебував на балансі 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокувалася в Курську.

19 червня 2019 року слідство заявило, що першими підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський бойовик, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін, генерал з РФ Сергій Дубинський, Керівник в 2014 році "розвідки ДНР" Олег Пулатов і Леонід Харченко – голова "розвідувального батальйону" бойовиків.