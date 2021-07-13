На Житомирщині в покинутій будівлі знайшли тіло підлітка: поліція підозрює, що його вбили

Тіло було під цеглою / НПУ

Чергова трагедія на Житомирщині. У Коростенському районі в покинутій будівлі виявили тіло 14-річного підлітка. За попередньою версією поліції, смерть настала в результаті умисного вбивства.

Як повідомляють у пресслужбі поліції регіону, про зникнення сина вранці 13 липня заявила мешканка села Сингаї.

"Жінка сказала, що минулого вечора з дому пішов і досі не повернувся її 14-річний син", - йдеться в повідомленні.

Копи почали пошуки хлопця і знайшли його тіло неподалік від будинку в покинутій будівлі під завалами цегли.

"На даний момент на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, кінологи зі службовими собаками і фахівці експертно-криміналістичної лабораторії. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України", - додали поліцейські.

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читайте такожНа Житомирщині дитина отримала важке вогнепальне поранення: поліція підозрює військовогоНагадаємо, в понеділок, 12 липня, в Новоград-Волинському сталася страшна трагедія. На швидку поступив дев'ятирічний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Виявилося у хлопчика зачеплені три органи.

Незважаючи на те, що батьки жертви стверджували, що це був нещасний випадок, який стався біля річки, правоохоронці обшукали житло і з'ясували, що хлопчика поранили прямо вдома.

Копи запідозрили в пригоді військового з Києва, друга сім'ї, який приїхав напередодні. На місці НП були виявлені куля калібром 9 мм та інші речові докази.

Підозри поліції виправдалися. У машині військового провели обшук і знайшли цілий арсенал зброї.

Виявилося, він просто показував пораненому хлопчикові і його брату-Близнюку зброю.

У підсумку, хлопчика сьогодні відправили санавіацією в столичний Охматдит. Він у важкому стані в реанімації.