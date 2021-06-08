На Житомирщині ветеран АТО зарізав сусідку і пошматував її родичів

На Житомирщині ветеран АТО зарізав сусідку / УНІАН

На Житомирщині чоловік ножем зарізав 67-річну сусідку, а її доньці та зятю завдав серйозних поранень у груди. Про це повідомляє портал ТСН.

Близько 22.00 7 червня, коли люди пішли спати, сусід вибив двері в їх будинок і накинувся на чоловіка з ножем. Дружина кинулася захищати чоловіка. Сусід вдарив ножем в груди і її. На крики зі своєї кімнати вибігла мати і почала закривати собою дочку. Сусід волоком її на вулицю і вбив.

Доньку загиблої змогли зателефонувати родичам і попросити викликати "швидку". В обох - поранення грудної клітини.

Постраждалі втратили багато крові. Як кажуть медики, якщо їм вчасно не надали медичну допомогу - чоловік і жінка могли б померти. Нападнику 55 років, він воював в АТО.

Після нападу чоловік зник, але поліція зуміла його швидко затримати на залізничному вокзалі в Могилів-Подільському Вінницької області. Опору він не чинив,

У поліції з'ясовують мотиви вбивства. Постраждалі кажуть, сусід нібито їм віддав свою стару пральну машину і люстру. Спершу безоплатно, але потім почав вимагати гроші. А ось односельці постраждалих впевнені, що чоловік довго і заздалегідь готувався вбити подружжя.

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Нагадаємо, у місті Подільськ, що на Одещині, у приватному житловому будинку вбили чоловіка і жінку. Їх закривавлені тіла знайшла сусідка.

Правоохоронці вже встановили підозрюваного у злочині. Під час слідчих дій службовий пес привів поліцейських до будинку знайомого загиблих.

Затриманий за підозрою у вбивстві раніше перебував у співжитті з 43-річною жінкою. І нібито пішов на злочин через ревнощі.