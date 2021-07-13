На Житомирщині військовий вистрілив дитині в спину: підозрюють полковника головрозвідки

Чоловік ймовірно є полковникм головрозвідки / НПУ

У понеділок, 12 липня, у Новоград-Волинському сталася страшна трагедія. На швидку поступив дев'ятирічний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Виявилося, у хлопчика зачеплені три органи. Його відразу госпіталізували в реанімацію.

Незважаючи на те, що батьки жертви стверджували, що це був нещасний випадок, який стався біля річки, правоохоронці обшукали житло і з'ясували, що хлопчика поранили прямо вдома.

Копи запідозрили в пригоді військового з Києва, друга сім'ї, який приїхав напередодні. На місці НП були виявлені куля калібром 9 мм та інші речові докази.

Тепер підозри поліції виправдалися. У машині військового провели обшук і знайшли цілий арсенал зброї.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, пораненого хлопчика у важкому стані в медзаклад доставив 43-річний житель столиці, знайомий його батька. Він нібито хвалився зброєю в той час, коли поруч були двоє дітей - поранений хлопчик і його брат-близнюк.

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"Попередньо, інцидент стався внаслідок необережного поводження зі зброєю. В ході невідкладного обшуку в його автомобілі було виявлено та вилучено зброю, в тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, а саме - автомат Калашникова - 2 штуки, пістолет "Форд"-17 - один, боєприпаси близько 100 одиниць, РПГ-26 - 3 штуки та РПГ– 22 - 2 штуки, а також міни спрямованої жействія. Це - полковник", - йдеться в повідомленні.

Військовий затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за вказаною статтею.

Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ст.263 ККУ ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Стан хлопчика важкий. Його збираються транспортувати за допомогою авіації МВС з Новоград-Волинського в Національну дитячу спеціалізовану лікарню МОЗ.

Нагадаємо, 9-річного хлопчика привезли в лікарню з простреленими хребтом, шлунком і селезінкою.

Додавмо, жахливий інцидент стався в Харкові. Підлітки посеред дня обстріляли трамвай з пневматичної зброї. Винуватці втекли. Один з пасажирів отримав поранення і потрапив до лікарні, інші - відбулися переляком. Вони ховалися від пострілів на підлозі транспортного засобу.