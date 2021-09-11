"На зоні краще годують": українці масово скаржаться на "золоте" харчування в школах (фото)

Батьки скаржаться на харчування дітей у школах / REUTERS

З нового навчального року в школах України діють нові норми харчування, які припускають різноманітне меню зі 160 страв. Батьки школярів запевняють, що ціни на обіди зросли, а ось якість їжі краще не стало.

Однією з перших звернула увагу на високі ціни на їжу в школах депутат Полтавської міської ради Вікторія Лоза. На перший погляд, все пристойно, якість страв задовільна, але варто звернути увагу на ціни, і мила картинка в одну мить безслідно зникає, пише вона в Facebook.

Так, жінка порівняла вартість продуктів в шкільному меню з цінами в супермаркеті, і прийшла до висновку – в магазинах все значно дешевше. На підтвердження своїх слів вона опублікувала фото меню в шкільних їдальнях, в яких сніданок і обід обходиться по 35 гривень. Як видно, котлета з курячого філе, включена в один з варіантів меню, коштує 17,35 гривні, що вельми дорого.

Також вона надала фото сніданків та обідів. На знімках видно салат з капусти, варене яйце, половинка груші, шматочок підгорілої запіканки і какао на молоці. Їжа виглядає не просто не апетитно, але і трохи лячно. Мабуть, через це діти і не стали її їсти.

Це далеко не єдиний випадок. Батьки масово скаржаться у Facebook-групі "Батьки SOS", що в шкільному харчуванні з настанням нового навчального року нічого не змінилося.

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У Вінниці діти перших класів їдять безплатно (булочка і чай або сік), ті хто на продовженні - 100 грн на тиждень. Старші класи їдять по талонах.

Полтава, з харчуванням повний кошмар!

Ось у мене виникло питання - вартість харчування підняли як в школах, так і в садках з метою поліпшити раціон... Я не проти! Питання - на скільки треба покращити раціон, що тепер харчування в молодших групах, середніх і старших за однією вартістю, як і в школі? 500 грн на місяць. Невже маленьким дітям на стільки збільшили порції і поміняли раціон?

Нагадаємо, що через масові скарги на їжу в шкільних їдальнях, а в деяких випадках і масові отруєння, в Україні вирішили змінити підхід до харчування дітей. Проєкт запустили ще в серпні минулого року. Меню розробив відомий український кухар Євген Клопотенко, а курує проєктом перша леді Олена Зеленська.

З вересня поточного року в школах ввели нове меню. Меню на чотири тижні складається зі 160 страв, з яких в кожній школі можуть вибирати свій варіант. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним. Перевага повинна віддаватися шматку натурального м'яса, а не котлет або тефтелей, страв зі свіжих овочів без додавання оцту.

Основна мета – зробити їжу в українських школах корисніше, смачніше і різноманітніше. Загалом, реформа передбачає "модернізацію" складу шкільного меню, рецептури приготування, а також форми організації харчування учнів.