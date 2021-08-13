"Накинулася зі шваброю": чоловік учасниці шоу Панянка-селянка зізнався, за що вбив дружину

Тетяну Осадчу знайшли мертвою / скріншот

Учасницю проекту Панянка-Селянка Тетяну Осадчу виявили мертвою у власній квартирі, на її тілі було безліч ножових поранень. З'ясувалося, що злочин скоїв 51-річний чоловік жінки, його вже затримали.

У день трагедії між подружжям виникла сварка. Чоловік схопився за ніж і кілька разів вдарив Тетяну. Від отриманих поранень вона померла на місці. Крім слідів побоїв експерти виявили на руках убитої численні ножові порізи. Підозрюваний згодом зізнався, що вбив Осадчу через те, що вона "накинулася на нього зі шваброю", передає Obozrevatel.

За словами знайомих, між подружжям часто виникали сварки. Зокрема, сусіди кажуть, що Осадча часто скаржилася на агресію з боку чоловіка. З ним вона стала жити разом з весни 2021 року.

Подруга Тетяни каже, що вона була досить запальною та могла одразу ж висловити все, що думає прямо в лоб. Ще одна знайома зазначила, що Осадча була сильною, сміливою та успішною жінкою.

Крім шоу Панянка-Селянка, Тетяна Осадча також була учасницею музичного гурту Суперперсик. Власне, себе вона так і називала, оскільки пишалася своїми формами, не визнавала дієти і любила, щоби на неї звертали увагу.

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