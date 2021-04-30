Наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення про відставку

Наглядова рада Нафтогазу йде у відставку після зустрічі з Вітренком / УНІАН

Наглядова рада Державної компанії Нафтогаз вирішила піти у відставку після того, як було прийнято рішення про звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва і призначення главою НАК Юрія Вітренка. Члени Наглядової ради провели зустріч з новим керівником, після чого було прийнято рішення щодо неможливості надалі виконувати свої повноваження. Рішення набуде чинності 14 травня.

"Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень в якості членів Наглядової ради. Згідно корпоративних процедур, що діють наразі в компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021", - указано у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

Відзначається, що після відновлення повноважень Наглядової ради, було проведено позачергове засідання щодо продовження управління компанією з новим керівником (Юрієм Вітренко, - ред.), після чого члени правління НАК Нафтогаз прийняли рішення про припинення своїх повноважень.читайте такожКонфлікт у Нафтогазі: що буде з тарифами і якими проблемами загрожує

"Ми провели зустріч з новим керівником і членами правління. Останні висловили свою стурбованість щодо можливості виконувати свої повноваження надалі", - уточнюється у заяві компанії.

Також підкреслюється, що в наступні 2 тижні, допоки рішення не набуде чинності, Наглядова рада проведе роботу над передачею повноважень і надасть детальну інформацію щодо цих питань акціонеру компанії.

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