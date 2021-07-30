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Битва за Чауса: НАБУ показало відео погоні за суддею, а СБУ заявила, що служителя Феміди у них немає

30 липня 2021, 22:49

Мікроавтобус СБУ неодноразово блокував рух детективів антикорупційного бюро.

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НАБУ відбирає Чауса у СБУ / скріншот

Представники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України в п'ятницю, 30 липня, влаштували автоперегони вулицями столиці.

Зокрема, НАБУ намагалося наздогнати автобус СБУ, в якому знаходився одіозний екс-суддя - втікач Микола Чаус. Його сьогодні вранці затримали на Вінничині в одних трусах.

Пізніше НАБУ опублікувало відео погоні за машинами СБУ, на кадрах якого видно, як детективи Бюро вимагають від співробітників СБУ зупинитися і не перешкоджати роботі правоохоронців.

Тим не менш, СБУ неодноразово блокувала рух детективів антикорупційного бюро.

Як пише УНІАН, Чауса доставили в Центральне управління Служби безпеки України, яке знаходиться за адресою Володимирська, 33, в Києві.

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Увечері адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець повідомив, що СБУ офіційно заявила про відсутність його підопічного в будівлі Служби безпеки.

"До мене вийшов представник СБУ і повідомив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта. Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять ", - написав у своєму телеграм-каналі адвокат.

Нагадаємо, суддя Микола Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області, яке знаходиться неподалік від кордону з Молдовою. Він прийшов у село в трусах і заявив про викрадення.

ЗМІ припускають, що Чаус міг бути викрадений співробітниками української розвідки. За словами старости Мазурівки Леоніда Вітковського, Чаус особисто заявив про своє викрадення. Дружина Світлана вже впізнала свого чоловіка на фотографії і зазначила, що він посивів.

Чим прославився суддя Чаус:

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Але заарештувати Чауса не вдалося, так як парламент не зміг оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після цього він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. Він сказав, що суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням.

СБУ Микола Чаус НАБУ суд
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