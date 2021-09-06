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Почали відмовляти всі органи: з'явилися нові дані про стан 7-річного Андрійка з Черкас

6 вересня 2021, 07:07
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Медикам доводиться максимальними дозами медикаментів підтримувати нормальне кровопостачання дитини. За два тижні хлопчик жодного разу не прийшов до тями.

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Лікарі борються за життя закатованого Андрійка з Черкас / скріншот

Лікарі вже два тижні борються за життя 7-річного Андрійка з Черкас, який був госпіталізований до лікарні у важкому стані. Дитина лежить без свідомості та за цей час жодного разу не прийшла до тями. Перший час після госпіталізації він ще міг дихати самостійно, але стан погіршився.

Як розповіла ТСН лікар-анестезіолог Світлана Федченко, у хлопчика почалася поліорганна недостатність, тобто всі органи потихеньку відмовляють.

Крім цього лікарям доводиться максимальними дозами медикаментів підтримувати нормальне кровопостачання дитини. А нещодавно у нього ще й почали відмовляти нирки.

Як розповів сусід бабусі хлопчика Вікторії Лясової Юрій Кубанський, останні два місяці батьки досить часто привозили дітей до бабусі - 7-річного Андрійка та його 3-річну сестру. Сім'я не стоїть на обліку в соцслужбах, а на своїх сторінках в Мережі вони публікують безліч спільних щасливих фото.

Батьки не вірять, що хлопчика образила бабуся, а різноманітну інформацію, яка з'являється в Мережі, називають нісенітницею.

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"Собаки покусали або цигарки гасили, або все разом — це фейкова інформація. Реальна інформація була в тому, що це був нещасний випадок, дитину дійсно ніхто не калічив і не катував", — заявив вітчим Андрійка Станіслав Лясов.

При цьому чоловік не може пояснити, що ж сталося з дитиною.

"За фактом я вам можу сказати, що він залазив і на сходи у дворі, і на дерева, і на виноградники. Ну, що я ще можу додати?",- сказав вітчим хлопчика.

На запитання про те, звідки у дитини травми, повинна відповісти судово-медична експертиза. Її результати з'являться вже скоро.

Що відомо про Вікторію Лясову

Жінці оголосили підозру за статтею про залишення в небезпеці та взяли під варту на два місяці.

За версією Лясової, Андрійко впав з купи цегли – це нібито і стало причиною травми мозку. Інші пошкодження дитина нібито теж завдала собі сама.

Вікторія Лясова
Вікторія Лясова / скріншот ТСН

У суді підозрювана плуталася в свідченнях і суперечила сама собі. Спочатку повідомлялося про те, що дитина дістала тілесних ушкоджень вдома на подвір'ї, потім поза подвір'ям, потім про те, що дитина не спала 5 діб перед отриманням тілесних ушкоджень.

Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних процесах про грабіж і насильство, деякий час була в розшуку.

Позивачем був сусід Лясової Юрій. Жінка тримала алабаїв. Якось пес вистрибнув на вулицю і розірвав дівчину. Собаки кусали і батька Юрія. Щоби відгородитися від агресивних сусідів та їхніх собак довелося ставити паркан, а для безпеки, ще й камери спостереження. Лясова кілька разів їх зрізала.

"Антисоціальна особа, яка має схильність до порушення прав інших людей, нанесення їм матеріальної, моральної та іншої шкоди. Як я можу вітатися з тією людиною, яка мене і дітей моїх обкладає триповерховим матом і нацьковує на нас собак?", - зазначив Юрій Кубанський.

Що раніше повідомлялося про постраждалого хлопчика Андрійка

27 серпня в Черкасах був госпіталізований в дитячу лікарню маленький хлопчик з важкими травмами. Як повідомив депутат Черкаської обласної ради, екснардеп Олег Петренко, над дитиною мабуть знущалися кілька днів. На тілі малюка були сліди тортур - відірвані губи, погризені тваринами вуха, сліди від гасіння сигарет на тілі. Ймовірно, дитина кілька днів пролежала без свідомості. У хлопчика утворилися пролежні.

Батько хлопчика спростував інформацію про те, що на дитині нібито гасили сигарети, проте про інші тілесні ушкодження не згадав. Також він назвав фейком інформацію про насильство і сказав, що малюк просто впав з цегли.

Версію з опіками від сигарет і страшними травмами не підтвердили також у поліції. Правоохоронці кажуть, що у дитини - подряпини рук і ніг, а також забій головного мозку і травма голови.

Водночас, екснардеп Олег Петренко заявив, що не вірить у падіння. За його словами, такі травми отримати неможливо, просто впавши кудись. Він каже, що бачив травмовану дитину на власні очі.

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