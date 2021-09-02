"Почнеться ескалація": в Україні відреагували на відмову Росії продовжити місію ОБСЄ на Донбасі

Війна на Донбасі / thepage.ua

У міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ відмовилася підтримувати продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково і Донецьк після 30 вересня.

Як повідомляє пресслужба відомства, МЗС України вважає, що таким чином РФ хоче ескалації на Донбасі.

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій і Луганській областях, що може привести подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

МЗС засудив деструктивну позицію Росії і розглядає її в контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу в рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Забезпечення прозорості на російсько-українському кордоні є невід'ємною передумовою вирішення російсько-українського збройного конфлікту", - додали у відомстві.

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У МЗС підкреслили, що Україна вимагає від Росії негайно припинити деструктивні дії щодо наглядової місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами.

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Як повідомляв Главред, 28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки на Донбасі.

В результаті обстрілу пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про обстріл поінформували Спеціальну Моніторингову Місію ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Ситуацію вже прокоментували в ТКГ. Там заявили, що таким чином РФ намагається перешкодити зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.