Нацкорпус закидав димовими шашками будинок Зеленського і оголосив вимогу

Димові шашки полетіли в будинок, в якому жив президент Зеленський / скріншот

У суботу, 14 серпня, Нацкорпус закидав димовими шашками територію будинку в Маріїнському парку в Києві, де знаходиться квартира президента Володимира Зеленського. Втім, в ній він давно не живе. Після цього акція Нацкорпусу закінчилася.

Перед протестувальниками виступив голова київського осередку Сергій Тамарін, передає Страна. За його словами, це була попереджувальна акція.

"Ми вимагаємо від влади публічно відмовитися від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави, від імплементації формули Штайнмаєра", - заявив Тамарін.

Як повідомляв Главред, сьогодні в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями.

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В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля Офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ОП і пішов на прорив. Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом. У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що порушено кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів в ході акції протесту в центрі Києва, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому джерело в правоохоронних органах сказало агентству, що на цей час затриманих немає.