Над британським криголамом урочисто підняли прапор України

Над криголамом підняли прапор України

Над криголамом James Clark Ross, який раніше належав Британії, підняли прапор України, повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

"Неймовірно пишаємося, що над легендарним британським криголамом відтепер майорить наш державний прапор. Вперше за роки незалежності Український науковий флот поповнюється новим судном", - заявив директор НАНЦ Євген Дикий і висловив сподівання, що придбання криголаму стане початком "повернення української науки до Світового океану".

Найближчим часом James Clark Ross попрямує до Одеси - після переоформлення низки документів на Україну. У НАНЦ пообіцяли скоро розповісти, які обрали варіанти для майбутньої назви судна- "флагмана українського науково-дослідного флоту".

Океанографічний криголам дозволить українським вченим проводити масштабні дослідження Південного океану, а з часом — почати дослідження в Арктиці.

Українські вчені і полярники давно потребують дослідницького судна, тому що щороку Україна фрахтує іноземне судно для доставки антарктичної експедиції на Академік Вернадський і назад.

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James Clark Ross побудувала британська компанія Swan Hunter Shipbuilders, його спустила на воду королева Великобританії в 1990 році. За останні 30 років криголам був світовою дослідницькою платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень.

Раніше Главред писав про те, що Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння і проводить випробування новітньої зброї, яка може загрожувати США.

Відповідну інформацію підтверджують супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar. Вони дають підстави стверджувати про постійне і значне нарощування російських військових баз і техніки на арктичному узбережжі країни, а також обладнання підземних сховищ для високотехнологічної зброї.