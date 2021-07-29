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Одягнув футболку з гербом Росії і пішов на роботу: у супермаркеті Києва стався резонансний інцидент

29 липня 2021, 14:53

Активісти нагадали співробітнику магазину, що Росія є країною-агресором.

футболка Росія
Працівник магазину у Києві сказав, що не знав про значення символіки на своїй футболці / Соцмережі

Кияни в одному з супермаркетів Києва побачили чоловіка, у якого на футболці були зображені державні символи країни-агресора Російської Федерації. Вони пояснили людині, яка виявилася співробітником магазину, що футболку треба переодягнути. Сам він сказав, що не знав, що на футболці були російські державні символи.

Як повідомляє Telegram-канал ЕБ, активісти побачили в одному з магазинів Києва людину у футболці з російською національною символікою. Їй поставили не питання, чи не бентежить її футболка з символами країни-агресора. Він сказав, що до того, як до нього звернулися активісти, не знав, що конкретно означають ці символи. При цьому йому зробили зауваження про те, що магазин також торгує російськими товарами.

Працівнику магазину пояснили, що далі він не зможе працювати в такій футболці і запропонували її переодягнути, наприклад, навиворіт. Співробітник послухав активістів і пішов до складського приміщення.

Незрозуміло, в якому конкретно магазині стався інцидент. Не з'ясовано і питання, чому співробітнику супермаркету дозволили працювати у такій футболці.

Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували відео, як дві дівчини спалюють футболку з гербом України. У відповідь на зауваження одна з них заявила, що їй "пох*й на герб". Пізніше дівчина вибачилася і сказала, що спалила футболку свого колишнього хлопця.

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