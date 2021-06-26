Надів каструлю на голову і відправився в бій: у Харкові чоловік під матюки розніс Mcdonald's

Чоловік прийшов на розборки Mcdonald's з каструлею на голові і ліхтариком в руці / Telegram-канал ХС. Харків

Вночі у Харкові, 26 червня, на вулиці Бекетова біля ТРЦ Французький бульвар невідомий з каструлею на голові розніс літній майданчик ресторану Mcdonald's. Перед інцидентом він підійшов до автомобіля, який стояв на McDrive, і запшикав транспортний засіб з газового балончика.

На опублікованому Telegram-каналом ХС. Харків відео можна помітити, як на Салтівці чоловік з каструлею на голові з'являється на літньому майданчику Mcdonald's з ліхтарем в руці і під матюки починає бити столи.

До цього моменту він побував на McDrive, де запшикав з газового балончика автомобіль, який чекав на замовлення.

Подробиць про проблеми з психікою або стан сп'яніння у цього індивіда не повідомляється.

На місце події прибули поліцейські, які оперативно затримали порушника порядку.

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Нагадаємо, 9 червня на проспекті Гагаріна у Харкові на грунті побутового конфлікту чоловік кинув бойову гранату в натовп людей. В результаті події поранення отримали три людини.

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