Надія тільки на диво: стан травмованого хлопчика з Черкас вкрай тяжкий

Черкаська обласна дитяча лікарня / Скріншот

Медики невпинно борються за життя Андрійка з Черкас, якого за однією версією нібито закатували люди, а за іншою - він впав з цегли. Однак станом на понеділок, 30 серпня, його стан сильно погіршився.

Директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький розповів журналістам "Суспільного", що зараз відбувається з дитиною.

"Погіршилися всі показники, спостерігаємо негативну динаміку. Дитина все ще в термінальній комі, у нього поліорганна недостатність, зокрема, нирок і печінки", - підкреслив лікар.

Андрійко перебуває в лікарні з 27 серпня і за цей час позитивної динаміки не спостерігалося. У хлопчика важка черепно-мозкова травма від якої залежить життя.

Також відомо, що на його тілі є множинні гематоми і садна, відірвана частина статевого органу і губи, погризені вуха.

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читайте такожТрагічна історія Андрійка з Черкас: пригноблені горем батьки заявили про нещасний випадокБатько хлопчика раніше спростував інформацію про те, що на дитині нібито гасили сигарети, проте про інші тілесні ушкодження не згадав. Також він назвав фейком інформацію про насильство і сказав, що малюк просто впав з цегли.

Водночас, екс-нардеп Олег Петренко, який першим оприлюднив інформацію про цей трагічний випадок, заявив, що не вірить у падіння. За його словами, такі травми отримати неможливо, просто впавши кудись.

Тим часом, бабуся, яка опинилася в центрі скандалу і підозри поліції, очікує засідання суду. ЗМІ з'ясували, що за нею тягнеться довгий шлейф кримінальних історій. Зокрема, за пограбування з насильством і нелегальне розведення розплідника собак, які неодноразово кусали перехожих. Однак, за словами сусідів, вона жодного разу не відповіла за скоєне.

Що таке термінальна кома

Це кінцеві стадії життя, що характеризуються преагонією, агонією і клінічною смертю. Відбувається розпад функцій серцево-судинної системи, дихання, центральної нервової системи, нирок, печінки, ендокринної системи, метаболізму.