"Треба було знайтися 20 військовим": Арестович пошкодував, що у 2014-му в Криму не стріляли

Арестович пошкодував, що у 2014-му в Криму не стріляли / УНІАН

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу і радник очільника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Крим у 2014 році потрібно було захищати від анексії Росією зі стріляниною - і тоді, на його думку, Крим міг би залишитися українським.

"Пам'ятаєте, як ми всі здалися в Криму? У росіян, зараз це достеменно відомо, команда була дуже чітка з Москви, якщо в Криму починається стрілянина, і російські військові мають перші втрати, негайно згортатися і йти, ніякий Крим вже ніхто не бере. Треба було знайтися 20 військовим, які б не побоялися і вистрілили, бо вони зобов'язані були це зробити як військові. Але ми цього не зробили, тому що був тотальний моральний обвал – командири посилалися на Київ, Київ посилався на Статут", – розповів Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі Ukrlife.

За словами Олексія Арестовича, йому шкода, що в Криму не було прямої команди стріляти і нікому було б цю команду виконувати.

"Щойно почали стріляти в Маріуполі, коли вистрілив командир "Борсуків" Сухаревський, підполковник морської піхоти, який зараз командує окремим 503-им батальйоном, тоді він вистрілив у Слов'янську по групі Гіркіна, яка приїхала атакувати "Альфу". Ось, коли знаходиться перший, хто стріляє, або останній, хто не здається, тоді можна зберегти керованість виходу з ситуації і всього іншого. Але не знайшлося. Шкода", - заявив радник очільника ОП.

Анексія Криму - про що йшлося раніше:

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив про те, що Україна не зможе повернути Крим і Донбас військовим шляхом.

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Колишній голова Верховної Ради і виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов заявив, що Україна змогла б захистити Автономну Республіку Крим від анексії Росії, якби свого часу не було відмови від ядерної зброї, розділу Чорноморського флоту і створення там потужної військової бази.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив, що якби він був главою держави у 2014 році, то Київ не допустив би анексії Криму й окупації Донбасу.