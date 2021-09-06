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"Треба їхати жити в Африку": жителі Херсона вже почали отримувати платіжки за опалення

6 вересня 2021, 12:27

Містяни за бажанням зможуть оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед.

Опалення, батарея
У вересні-платіжка за опалення / УНІАН

Опалювальний сезон – це зовсім не той період, який чекаєш в перших числах вересня. Коли на вулиці ще тепло, а у квартирах затишно, зовсім не хочеться думати про те, що скоро настане зима і почнуть приходити нечувані платіжки за теплопостачання.

Проте абонентам Херсонської ТЕЦ довелося подумати про це. Точніше – їм нагадало і неприємно здивувало місцеве теплопідприємство. Днями споживачам стали розсилати квитанції для оплати, де фігурують чотиризначні суми.

"Сьогодні побачила рахунок від ТЕЦ! Спочатку отетеріла, невже повинна! Може вже з пам'яттю не те й не сплатила рахунок! А коли придивилася, не було меж обурення! ТЕЦ хоче передоплату за вигадане тепло! Та ще не відомо, коли вони його подадуть. При цьому ні копійки їм не повинна!" – написала одна городянка. В її платіжці була сума 808 гривень, передає khersonline.net.

  • Треба їхати жити в Африку. Там жодної ТЕЦ немає
  • У нашій країні платити за комунальні послуги наперед - дуже погана прикмета
  • Вони половину пенсіонерів мало до інфаркту не довели

У Херсонській ТЕЦ пізніше пояснили, що платіжки – це передоплата і платити необов’язково. Річ у тім, що ТЕЦ просить заплатити вже зараз аванс, щоб була можливість закупити газ.·

"У серпні цього року наші абоненти отримали платіжки з рядком рекомендованого платежу. Не для всіх це нарахування за теплову енергію було повністю зрозумілим, тож ми вирішили дати більш детальні пояснення. Ініціатива авансового платежу була запроваджена для забезпечення закупівлі енергоносіїв для осіньо – зимового періоду 2021-2022 років в умовах ринку природного газу після відміни ПСО (за новими договорами підприємства паливно – енергетичного комплексу проводять закупівлю блакитного палива за умови повної передплати або банківської гарантії)", - написали у підприємстві.

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Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив що Україна готова до початку опалювального сезону на 80%. За його словами, рівень підготовки відповідає плановим показникам. Саме тому опалювальний сезон повинен стартувати вчасно. Також міністр зазначив, що тарифи для населення підвищуватися не будуть.

Як повідомлялося, українці заборгували за комуналку понад 66 млрд гривень. Найбільше не виплачено за природний газ – це майже 25 млрд грн. За тепло і воду – понад 21 млрд грн.

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новини Херсона комунальні платіжки тарифи на опалення
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