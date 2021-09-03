"Треба качати права і наїжджати": Ніцой пояснила, як духовність заважає українцям зайняти місце під сонцем

Українська нація дивиться на світ з вищої точки духовного розвитку, ніж та, на якій стоїть світ, вважає Лариса Ніцой / УНІАН

Українська нація - дуже давня, тому дивиться на світ з точки зору високого духовного розвитку. Однак в нинішніх умовах потрібно "опускатися до інших країн і суспільств", "треба ставати економічно сильними, качати права і наїжджати". Таку думку під час чату на Главреді озвучила письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой.

Вона пояснила, що психіка людини розвивається поступово, такий же процес розвитку і у суспільства.

"У два роки всі діти переживають етап, коли вони все тягнуть до себе, кричать "моє" і своїм не збираються ділитися. У цей період у дитини формується ставлення до приватної власності. У три-чотири роки дитина починає розуміти, де "моє", а де - "чуже", а вже наступний етап – "хочу ділитися своїм із тобою". Суспільства розвиваються приблизно за тією ж схемою", - сказала вона.

"Суспільства інших країн перебувають на стадії "моє" і "все для мене". Українці ж вже давно пройшли цей етап, тому що є дуже давньою нацією та перебувають на вищому рівні духовного розвитку", - зазначила Ніцой.

За її словами, українська нація, хоча і є зараз "бідною, приниженою, навмисно економічно заваленою", все одно дивиться на світ з вищої точки духовного розвитку, ніж та, на якій стоїть мир.

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"Для нас очевидно, що всі країни повинні процвітати, що ми повинні підтримувати всіх в їхньому бажанні жити добре. Ми, хоча бідні та нещасні, готові всім допомагати в їхній боротьбі за незалежність, за економічне благополуччя і думаємо, що всі так само готові ставитися до нас. Але ні, вони не готові - вони зараз на тому рівні розвитку, коли піклуються лише про себе", - пояснила громадська діячка.

При цьому, коли всі країни говорять "моє-моє" і "все для мене", вони дивляться на Україну з примітивнішої позиції, думають, що Україна не може відстояти свою думку.

"Тому ми повинні опускатися зі свого рівня до рівня цих країн і суспільств, тому що з вовками жити – по-вовчі вити. Треба ставати економічно сильними, качати права і наїжджати. Так, нам це не подобається, але всі інші такі. Це їхня мова і стиль поведінки й інший вони не розуміють", - вважає Лариса Ніцой.

Письменниця додала, що не можна говорити, що немає жодної країни, яка не розуміла б світові процеси так само, як Україна.

"Я занадто узагальнила. Ми дали "переселенців" і початок іншим націям, тому, звичайно, є інтелектуали і в інших країнах, і розуміння процесів, і вчені. Просто потрібно залишити розмови про "братні народи" та виходити з власних інтересів і стати цікавими іншим країнам на примітивному економічному рівні. Нам потрібно напрацьовувати зв'язки на взаємовигідних умовах", - резюмувала Ніцой.

Як повідомляв Главред, раніше Лариса Ніцой відповіла на запитання, чи є українці та білоруси братніми народами.