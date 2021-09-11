Набридло чекати на дорожників: житель Херсона власним коштом намалював "зебру" біля школи

Чоловік придбав матеріали за свій рахунок і працював у вихідні / скріншот

Хочеш зробити якнайкраще – зроби це сам. Саме таким принципом керувався житель Херсона Юрій Єфремов, який раніше неодноразово самостійно усував ями на дорогах, вкладаючи в це власні сили, засоби і душу.

Тепер же він взявся і за нанесення розмітки. Дорогу на вулиці Тираспольській у Херсоні відремонтували більше як місяць тому, проте "пішохідної" зебри на ній досі не було, попри те, що розпочався навчальний рік, і зебра біля 30-ї школи, яка розташована поруч з жвавим автошляхом, конче потрібна, йдеться в сюжеті "ВТВ Плюс"

Як розповідає чоловік, у нього в школі № 30 навчаються дві дочки. Він чекав, що розмітку відновлять на новому дорожньому полотні з початком навчального року, але цього не сталося. Херсонець запевняє, що якість його роботи ще краща, ніж би це зробили комунальники, адже він наносить не фарбу, а рідкий пластик із затверджувачем, який зробить розмітку більш довговічною.

Щоб правильно нанести розмітку, Юрій вивчав інформацію в Інтернеті, а "зебру" зробив за всіма державними нормативами – кожна смуга шириною в 50 см. У верхньому шарі фарби чоловік посипав склокульки, щоб "зебру" було видно вночі. Фарба, яку використовував Юрій, сохне щонайбільше 15 хвилин.

Водії, які проїздили повз, допомагали йому хто фінансово, а хто просто добрим словом.

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Раніше Главред вже розповідав, як жителі Броварського району Київської області самі "відремонтували" собі трасу. На перехресті в селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили в них саджанці вишні.

Раніше оригінальний "ремонт" провели в Солом'янському районі столиці. Люди застелили ями на дорозі старими килимами.