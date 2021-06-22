Поглумився просто біля будинку: на Хмельниччині педофіл зґвалтував школярку

На Хмельниччині згвалтували школярку / sputnik.kg

На Хмельниччині правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Як розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.

У повідомленні наголошується, що про подію поліцейським повідомила мати постраждалої дівчинки.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України "зґвалтування".

Затриманому оголосили про підозру. Раніше він вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.

Додамо, що за скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в РФ в полі знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн сіро - з вівторка її вважали зниклою безвісти. Жінка перед вбивством зґвалтували.