Надував гірку: на популярному курорті від удару струмом загинув 22-річний працівник атракціону

Хлопець помер на місці / pixabay. com

У курортній Кирилівці на Запоріжжі трагічно загинув хлопець, який надував атракціонну гірку. Його вбило струмом.

Як повідомляти Укрінформ з посиланням на пресслужбі ГУНП регіону, хлопець помер на місці 6 липня. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати його.

Відомо, що чоловік родом з Кривого Рогу. Він неофіційно працював на надувному комплексі "Гірка" на пляжі Кирилівки.

Під час надування батута з невідомих причин 22-річного криворіжця вдарило струмом.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) ККУ. Поки невідомо, кому належить даний атракціон.

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