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Надихався газу з балона і помер: відомі подробиці трагедії з 15-річним хлопцем на Дніпропетровщині

15 вересня 2021, 08:12

Пристрій для заправки запальничок придбала в магазині 14-річна дівчина загиблого. Продавцю вона сказала, що їй 16 років, а балон потрібен для зйомок відео.

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Хлопець відкрив клапан і вдихнув газ через рот / скріншот

У населеному пункті, що знаходиться поруч з містом Першотравенськ в Дніпропетровській області, загинув 15-річний підліток. Він надихався газом з балона, впав і миттєво помер. Журналісти з'ясували, що могло підштовхнути хлопця на ім'я Микола до такого кроку і чому підліткам в принципі продали небезпечну речовину в магазині.

Пристрій для заправки запальничок придбала в магазині 14-річна дівчина загиблого, передає ТСН.

"Існують правила торгівлі непродовольчими товарами. Продаж хімічних речовин, а також вибухонебезпечних, вогненебезпечних не може здійснюватися неповнолітнім", — зазначила юрист Ганна Попкова.

Але продавець все ж таки продала підліткам небезпечну речовину. У магазині пояснили: дівчинка сказала, що їй 16 років, а балон потрібен для зйомок ролика для соцмереж.

Загиблий хлопець був з благонадійної сім'ї, проблем із законом не мав, навчався в гірничому ліцеї на зварника. Директор навчального закладу Людмила Казимирова зазначила, що Микола був активним хлопцем, намагався виділитися.

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"Це хороший хлопець, але поводився він досить зухвало, можливо, намагався таким чином якось продемонструвати свої здібності", - додала прессекретар поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Трагедія сталася в безлюдному місці на околиці Першотравенська, де часто гуляють підлітки. Микола прийшов туди з друзями, дістав балон, вставив у рот і пустив газ. Що саме вдихнув підліток і чому настала миттєва смерть, зараз встановлюють судмедексперти.

читайте такожСмертельне фото: у Львові підлітка вбило на вагоні під час селфіЕксперименти з газоподібними речовинами вкрай небезпечні, кажуть лікарі обласного токсикологічного центру.

"Відбувається асфіксичне удушення через брак кисню. Але важко сказати, тому що невідомо, який газ був. Можливо, пропан, бутан і велика кількість сполук", — пояснив керівник відділення реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.

Поліція кваліфікувала інцидент як нещасний випадок.

Тим часом у ліцеї, де навчався Микола, хочуть прочитати лекцію-попередження для всіх учнів. А медики і правоохоронці в черговий раз закликають дітей утриматися від експериментів з власним життям.

Як повідомляв Главред, в червні в Київській області стався трагічний інцидент. 13-річний підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоби зробити красиве фото для соцмереж. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.

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газ Днепропетровщина поліція
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