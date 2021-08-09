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"Нафтогаз" ввів нові тарифи на газ для населення: скільки платитимуть українці

9 серпня 2021, 15:19

Ціна на "блакитне паливо" в тарифному плані "Комфортний сезон" зафіксована на увесь прийдешній опалювальний сезон.

Ціни на газ
"Нафтогаз" запропонував новий тариф для своїх споживачів / pixabay

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела для своїх споживачів новий тарифний план "Комфортний сезон". Таким чином українці зможуть платити за газ щомісяця рівними частинами.

Як повідомляє пресслужба компанії, ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості доставки. Цей тариф зафіксований на увесь опалювальний сезон 2021-2022 років.

При цьому, загальна сума до оплати за новим тарифним планом визначається при підключенні клієнта - відповідно до середнього рівня споживаного обсягу газу протягом опалювального сезону. Це означає, що протягом семи місяців - з 1 жовтня по 30 квітня клієнт буде платити за газ рівномірними частинами, тобто - 1/7 від вартості зарезервованого ним обсягу природного газу.

Як розраховується необхідний обсяг газу

Цей показник визначається з урахуванням історичних даних про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання. А саме: "Приготування їжі"(50-200 куб.м газу на місяць), тип "Приготування їжі та підігрів води" (150-500 куб. м газу на місяць) та тип "Опалення" (800-20000 куб. м газу на місяць).

Однак перехід на новий тариф можливий виключно за умови відсутності заборгованості у клієнта.

Дивіться відео: як за останній рік в Україні подорожчала "комуналка"

Нагадаємо, у серпні нинішнього року в Україні знизяться тарифи на газ. Нафтогаз пропонує місячну ціну - 11 гривень 78 копійок за кубометр. Це майже на 2 гривні менше, ніж у попередні два місяці. Річний тариф залишається незмінним - 7 гривень 96 копійок. Однак у різних постачальників блакитного палива ціна коливається від 8 до 17 гривень.

Нафтогаз новини України ціна на газ для населення
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