"Поцупив лук": під Тернополем на чужому городі спіймали ексмера і викликали поліцію

Екс-главу Чорткова спіймали на крадіжці овочів / facebook.com/shplinty

Курйозний і неоднозначний інцидент стався на Тернопільщині: колишній градоначальник міста Чортків Володимир Вербицький приїхав на чужу земельну ділянку на автомобілі "Нива" і, попри дощ, почав красти овочі.

Подія трапилася раніше на цьому тижні, 4 серпня. Місцевий житель Роман Коцюбович зловив ексмера на "гарячому", коли той вирвав собі 127 цибулин і кілька головок капусти. На місце події викликали поліцію.

"Попри дощ, до мене на город завітав на автомобілі "Нива" непрошений гість булий мер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди насмикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілька головок капусти. І ось чим це закінчилося", – написав у Facebook сам потерпілий, опублікувавши знімки, на яких Вербицький стоїть біля машини поліцейських.

Зазначимо, Михайла Вербіцького обирали мером Чорткова три рази: у 1987 році, у 2001 році та у 2010 році.

Тепеь екс-мер матиме справу з поліцією / facebook.com/shplinty

Раніше Главред писав, що екснардеп і бізнесмен з Києва Геннадій Балашов здивував епатажним вчинком. Він прибув у відділення поліції в костюмі і масці Бетмена. Екснардеп зняв свій візит до Печерського райвідділу поліції на камеру і зазначив, що йде "рятувати місто від корупції".

Також повідомлялося, що депутат від Слуги народу Ганна Скороход прийшла на засідання українського парламенту в епатажному піджаку. У неї на спині був зображений "Розвал Ради". Вона одягла піджак із зображенням будівлі парламенту. Малюнок на спині здивував колег тим, що Верховна Рада зображена розваленою. Принт виконаний у вигляді пазлів, які відвалюються один від одного. В цілому, зображення являє собою купол ВР.