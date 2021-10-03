"Нагороди" за зашквари та Арахамія за барабанами: з'їзд "слуг" закінчився грандіозною вечіркою

Давид Арахамія показує свою музичну майстерність / скріншот

Після виїзного засідання фракції Слуга народу у Тркскавці його учасникам роздали нагороди в рамках премії Слугам по заслугах.

Про це повідомила в Telegram спікер політсили Юлія Палійчук.

У список з 16 нагороджених потрапили: Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Марія Мезенцева, Галина Янченко, Віталій Безгін та інші.

Крім того, були жартівливі номінації. Депутатів нагороджували гарбузами:

У номінації "чим би депутат не тішився" найкращим назвали нашого чемпіона Жана Беленюка за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх";

Михайло Радуцький визнаний переможцем у номінації "трошки по-мобільному" за всім відому переписку в месенджері;

У номінації " ЦВЛ "(цитати великих людей) кращими назвали Давида Арахамію та Олександра Корнієнка за відому розмову з увімкненими мікрофонами;

Номінацію " 18+" присудили Галині Третьяковій за листування про матрац;

Номінацію" що це було " віддали Роксолані Підласою за законопроект про напівпровідники;

І перемогу у фінальній номінації "Турбо жим-жим" отримав Микола Тищенко", - повідомила Палійчук.

При цьому нардепи від Слуги народу зібралися на дискотеку, а глава фракції Давид Арахамія сів за барабани і показав свою музичну майстерність.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оцінив роботу фракції Слуга народу, а також окремих членів уряду.

Зеленський оцінив на "три з плюсом" (за 5-бальною шкалою) роботу фракції Слуга народу за два роки.