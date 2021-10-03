"Нагороди" за зашквари та Арахамія за барабанами: з'їзд "слуг" закінчився грандіозною вечіркою

Нардепи від Слуги народу зібралися на дискотеку після виїзного засідання фракції.
Після виїзного засідання фракції Слуга народу у Тркскавці його учасникам роздали нагороди в рамках премії Слугам по заслугах.
Про це повідомила в Telegram спікер політсили Юлія Палійчук.
У список з 16 нагороджених потрапили: Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Марія Мезенцева, Галина Янченко, Віталій Безгін та інші.
Крім того, були жартівливі номінації. Депутатів нагороджували гарбузами:
- У номінації "чим би депутат не тішився" найкращим назвали нашого чемпіона Жана Беленюка за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх";
- Михайло Радуцький визнаний переможцем у номінації "трошки по-мобільному" за всім відому переписку в месенджері;
- У номінації " ЦВЛ "(цитати великих людей) кращими назвали Давида Арахамію та Олександра Корнієнка за відому розмову з увімкненими мікрофонами;
- Номінацію " 18+" присудили Галині Третьяковій за листування про матрац;
- Номінацію" що це було " віддали Роксолані Підласою за законопроект про напівпровідники;
- І перемогу у фінальній номінації "Турбо жим-жим" отримав Микола Тищенко", - повідомила Палійчук.
При цьому нардепи від Слуги народу зібралися на дискотеку, а глава фракції Давид Арахамія сів за барабани і показав свою музичну майстерність.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оцінив роботу фракції Слуга народу, а також окремих членів уряду.
Зеленський оцінив на "три з плюсом" (за 5-бальною шкалою) роботу фракції Слуга народу за два роки.