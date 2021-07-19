Нагрянуть в кожен будинок: в Україні перевірять одержувачів субсидій

Субсидії опиняться під питанням / newsradio.com.ua

В Україні інспектори перевірятимуть будинки одержувачів субсидій. Також вони заглянуть "в гості" до тих, хто претендує на отримання пільг на оплату ЖКП. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

"Затвердити порядок здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства при наданні соціальної підтримки", - зазначено в проекті постанови.

"Відвідувати разом з представником територіальної громади одержувачів соціальної підтримки за місцем проживання (з метою визначення правдивості відомостей, які впливають на встановлення права на отримання соціальної підтримки та визначення її розміру)", - йдеться в документі.

Якщо власники будинків або їх родичі будуть перешкоджати подібним перевіркам, надання субсидії припиняється.

Нагадаємо, у Києві комунальні підприємства нараховують 3% санкцій боржникам. Штрафи нараховують згідно з Цивільним кодексом.

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У столиці станом на 1 липня борг за опалення та гарячу воду склав 3,5 млрд грн, при цьому до 10% клієнтів системно в повному розмірі не платять за надані послуги.

Також раніше Главред писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.