"Покараний Містер Хам": затримано харків'янина, який знущався з поліцейських

Чоловікові, який нецензурно висловлювався у бік правоохоронців, загрожує покарання, передбачене однією зі статей Кримінального кодексу.
Очільник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив, що за неповагу до правоохоронців затриманий 35-річний харків'янин.
Чоловік ображав патрульних, вдавався до хамства й нецензурної лайки, написав глава відомства на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, стосовно зловмисника розпочато кримінальне провадження.
Проти чоловіка розпочали справу за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу – Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків
У Харкові затримано автоблогера Mister XAM, який знімає на відео, як під час спілкування ображає поліцейських, повідомляє policecontrol.info.
В YouTube є канал Mister XAM, на який підписані майже 93 тисячі інтернет-користувачів. Блогер, зокрема, розповідав юзерам, "як правильно загнати поліцая у глухий кут та поставити "царька" на місце.
- Довідка. Якщо в Україні працівникам правоохоронних органів погрожувати насильством, можна відмовитися за ґратами, пише kku.com.ua.
- Ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді виправних робіт на термін до двох років чи арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на такий самий проміжок часу.