"Покараний Містер Хам": затримано харків'янина, який знущався з поліцейських

Правоохоронці затримали блогера Mister XAM, дізналися журналісти / facebook.com/Андрій Рубель

Очільник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив, що за неповагу до правоохоронців затриманий 35-річний харків'янин.

Чоловік ображав патрульних, вдавався до хамства й нецензурної лайки, написав глава відомства на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, стосовно зловмисника розпочато кримінальне провадження.

Проти чоловіка розпочали справу за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу – Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків

У Харкові затримано автоблогера Mister XAM, який знімає на відео, як під час спілкування ображає поліцейських, повідомляє policecontrol.info.

В YouTube є канал Mister XAM, на який підписані майже 93 тисячі інтернет-користувачів. Блогер, зокрема, розповідав юзерам, "як правильно загнати поліцая у глухий кут та поставити "царька" на місце.

Правоохоронці затримали блогера Mister XAM, з'ясували журналісти / facebook.com/Андрей Рубель