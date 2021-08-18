Покарання за переговори з РФ: у Слузі народу попередили про покаяння для нардепів

Країна-агресор використовує п'яту колону всередині України, підкреслила Єлизавета Ясько.
Законодавчу ініціативу уряду про заборону політичних переговорів з представниками російської влади прокоментувала народний депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько.
Як розповіла вона в ефірі каналу Україна 24, будуть дозволені контакти з РФ, якщо у людини відбувається особисте спілкування.
"Умовно, якщо Медведчук або хтось із п'ятої колони буде їхати (в Росію - Ред.) і спілкуватися про встановлення миру без згоди президента України, то такі переговори не мають права. Якщо у людини особисті справи, особисте спілкування, то це дозволяється. Це поширюється тільки в рамках перехідного правосуддя, щоб не створювати додаткові конфлікти, щоб ми чітко знали, що є чорним, а що - білим. Чорним є спілкування про встановлення миру без згоди твоєї держави", - підкреслила "слуга народу".
Вона пояснила, що в ситуації, в якій перебуває Україна, країна-агресор використовує п'яту колону всередині країни.
"Люди, які співпрацюють з агресором, повинні бути покарані, нести відповідальність", - додала Ясько.
Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії і України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".