Покарання за переговори з РФ: у Слузі народу попередили про покаяння для нардепів

/ УНІАН

Законодавчу ініціативу уряду про заборону політичних переговорів з представниками російської влади прокоментувала народний депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько.

Як розповіла вона в ефірі каналу Україна 24, будуть дозволені контакти з РФ, якщо у людини відбувається особисте спілкування.

"Умовно, якщо Медведчук або хтось із п'ятої колони буде їхати (в Росію - Ред.) і спілкуватися про встановлення миру без згоди президента України, то такі переговори не мають права. Якщо у людини особисті справи, особисте спілкування, то це дозволяється. Це поширюється тільки в рамках перехідного правосуддя, щоб не створювати додаткові конфлікти, щоб ми чітко знали, що є чорним, а що - білим. Чорним є спілкування про встановлення миру без згоди твоєї держави", - підкреслила "слуга народу".

Вона пояснила, що в ситуації, в якій перебуває Україна, країна-агресор використовує п'яту колону всередині країни.

"Люди, які співпрацюють з агресором, повинні бути покарані, нести відповідальність", - додала Ясько.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії і України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".